Санкт-Петербург, 20 декабря, 2021, 18:58 — ИА Регнум. Власти Петербурга окажут помощь людям, которые пострадали от падения сосулек и ледяных масс с крыш из-за плохой работы коммунальных служб. Также власти помогут правоохранительным органам в расследовании этих случаев для установления и наказания виновных. Об этом 20 декабря сообщил губернатор Александр Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM Наледь и сосульки в Петербурге

«На прошлой неделе от падения сосулек и наледи пострадали жители нашего города. По наиболее вопиющим случаям возбуждены уголовные дела. По всем остальным фактам проводятся проверки. Город поможет следственным органам установить все обстоятельства чрезвычайных происшествий. Мы также прорабатываем вопрос организации помощи и поддержки пострадавших и их семей», — сказал Беглов в эфире «Радио России».

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По его словам, главам районов поставлены задачи по очистке наиболее опасных кровель и ограждению опасных участков на тротуарах.

«Будем и дальше усиливать меры контроля со стороны государственных органов за работой жилищных служб и управляющих компаний», — пообещал губернатор Санкт-Петербурга.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Петербурге как минимум четыре человека получили тяжелые травмы после падения наледи и сосулек с неубранных крыш города. Они были госпитализированы. Еще несколько пострадавших получили менее тяжелые травмы и проходят амбулаторное лечение.