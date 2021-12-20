Минск, 20 декабря, 2021, 18:48 — ИА Регнум. Уголовное дело гражданки РФ Софьи Сапеги, задержанной в Белоруссии, передано в прокурору для направления в суд, сообщили 20 декабря в пресс-службе белорусского следственного комитета.

Цитаата из видео на YouTube Софья Сапега

«В настоящее время обвиняемая завершила процедуру ознакомления с материалами уголовного дела в установленном законом порядке, — говорится в сообщении. — Мера пресечения осталась прежней — домашний арест».

Сапеге в Белоруссии предъявили обвинения по семи пунктам, в том числе в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной розни, повлекших иные тяжкие последствия; в угрозах применения насилия в отношении сотрудника органа внутренних дел и его близких; в умышленных незаконных сборе и распространении информации о частной жизни и персональных данных другого лица без его согласия.

В белорусском СК добавили, что Сапега выполнила во время предварительного расследования условия заключенного с ней досудебного соглашения о сотрудничестве.

Напомним, Сапега сопровождала Романа Протасевича в той поездке, которая непосредственно предшествовала аресту блогера. Его и сопровождающую задержали в Минске 23 мая, когда они летели в Вильнюс. Протасевич на тот момент находился в межгосударственном розыске по обвинению в организации массовых беспорядков в Белоруссии.