Глава Литвы призвал НАТО усилить военное присутствие близ России
Киев, 20 декабря, 2021, 18:29 — ИА Регнум. Войска НАТО должны быть размещены на Украине, вблизи России военное присутствие альянса должно быть существенно усилено, сообщил 20 декабря журналистам в Киеве литовский президент Гитанас Науседа.
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По его словам, альянсу следует противодействовать России — как стягивая войска «на восточном фланге», так и «усиливая свой военный потенциал». НАТО нужно разработать три варианта сценария — в зависимости от действий России.
Кроме того, литовский политик высказался против российско-белорусской интеграции, якобы угрожающей странам ЕС.
Напомним, российский МИД обнародовал требования Москвы по гарантиям безопасности в связи с активностью НАТО у границ России и в связи с рядом заявлений по поводу того, что якобы РФ намерена «идти на Украину».