Каракас, , 18:59 — REGNUM Верховный суд Великобритании 20 декабря вернул в Коммерческий суд дело о венесуэльском золоте, инициированное апелляцией самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо. Об этом сообщает латиноамериканское информагентство Prensa Latina.

Золото Ugold.ru

Коммерческий суд должен решить, имеет ли Гуайдо право контролировать золотой запас, оцениваемый более чем в миллиард долларов. Дело попало в британский суд после того, как Банк Англии отказался передать золото Центральному банку Венесуэлы, аргументируя это тем, что запрос на передачу поступил от правления банка, назначенного самопровозглашенным, а не избранным президентом Венесуэлы.

Суд первой инстанции постановил, что Гуайдо имеет право распоряжаться золотом, потому что предыдущий министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант признал Гуайдо исполняющим обязанности президента в 2019 году, однако Апелляционный суд отменил этот вердикт, сославшись на то, что Соединенное Королевство признает президентом Венесуэлы Николаса Мадуро. Таким образом, уже более 18 месяцев Венесуэла не имеет доступа к своим золотым запасам.

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