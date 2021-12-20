Каракас, 20 декабря 2021, 18:59 — REGNUM Верховный суд Великобритании 20 декабря вернул в Коммерческий суд дело о венесуэльском золоте, инициированное апелляцией самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо. Об этом сообщает латиноамериканское информагентство Prensa Latina.
Коммерческий суд должен решить, имеет ли Гуайдо право контролировать золотой запас, оцениваемый более чем в миллиард долларов. Дело попало в британский суд после того, как Банк Англии отказался передать золото Центральному банку Венесуэлы, аргументируя это тем, что запрос на передачу поступил от правления банка, назначенного самопровозглашенным, а не избранным президентом Венесуэлы.
Суд первой инстанции постановил, что Гуайдо имеет право распоряжаться золотом, потому что предыдущий министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант признал Гуайдо исполняющим обязанности президента в 2019 году, однако Апелляционный суд отменил этот вердикт, сославшись на то, что Соединенное Королевство признает президентом Венесуэлы Николаса Мадуро. Таким образом, уже более 18 месяцев Венесуэла не имеет доступа к своим золотым запасам.
Читайте ранее в этом сюжете: МИД РФ: Британия незаконно удерживает «миллиарды» Венесуэлы и Ливии