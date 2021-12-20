Тирана, , 18:00 — REGNUM Албанское новостное агентство Telegrafi 20 декабря сообщило о том, что в преддверии прибытия в страну президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Северной Македонии Зорана Заева Тирану украсили флагами Сербии и Северной Македонии.

Александр Вучич, Эди Рама и Зоран Заев в Северной Македонии Predsednik.rs

Ожидается, что в семь часов вечера по местному времени пройдет совместный ужин лидеров Албании, Северной Македонии и Сербии. Во встрече примут участие министр финансов Албании Делина Ибрахимай, министр сельского хозяйства Албании Фрида Крифца, министр сельского хозяйства Сербии Бранислав Недимович, министр финансов и будущий премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски, министр сельского хозяйства, лесоводства и управления водами Северной Македонии Траян Димковски, а также главы торгово-промышленных палат всех трех стран, Высокий советник Атлантического Совета США (организация, признанная в РФ нежелательной) Джим О’Брайен, заместитель предмедателя Фонда «Открытое общество» (организация, признанная в РФ нежелательной) Алекс Сорос.

Стороны намерены подписать пять соглашений, обеспечивающих свободу передвижений товаров, людей и капитала между тремя странами. Ранее Заев, Вучич и Рама выступили с открытым письмом, в котором призвали соседние страны и Косово присоединиться к проекту.

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