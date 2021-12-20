Каракас, 20 декабря, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Национальный институт гражданской авиации Венесуэлы опубликовал 18 декабря постановление о приостановке общих, чартерных и коммерческих рейсов на 30 дней, до 18 января 2022 года. Об этом сообщает информагентство El Universal.

Венесуэла

«Авиационным операторам и туристическим агентствам рекомендуется не продавать билеты на все направления, кроме тех, что были утверждены властями» — говорится в заявлении.

Ограничения не распространяются на грузовые и почтовые рейсы, а также репатриационные полеты, перелеты ООН и транзитные рейсы. Также не прекратится авиасообщение с Боливией, Турцией, Мексикой, Доминиканской Республикой, Россией, Панамой и Кубой.