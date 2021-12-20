Дамаск, , 16:15 — REGNUM Сирийские военные и жители юго-восточной провинции Эль-Хасеке преградили дорогу военной колонне США, сообщает 20 декабря сирийское государственное информагентство САНА.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

По утверждению агентства, жители посёлка Телль-Захаб и находящиеся на блокпосту сирийские военные не впустили в населенный пункт американскую колонну из пяти бронемашин. При этом местные жители закидали американские броневики камнями.

Напомним, военные контингенты США без разрешения правительства Сирии и без мандата ООН занимают крупнейшие сирийские месторождения нефти и газа в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка.

Сирийское правительство считает это оккупацией и разграблением природных ресурсов страны.

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