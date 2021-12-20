Лондон, 20 декабря, 2021, 15:52 — ИА Регнум. В Великобритании на 71-м году умер последний участник оригинального состава Smokie Терри Уттли. Об этом 19 декабря сообщил официальный сайт британского музыкального коллектива.

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«С тяжестью на сердце и с полными слез глазами мы делимся новостью о том, что наш дорогой друг и член группы Терри скончался после непродолжительной болезни», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что все остальные нынешние участники Smokie «опустошены и глубоко опечалены» его внезапной и неожиданной кончиной.

Отметим, бас-гитарист и вокалист Терри Уттли родился в 1951 году и был одним из «отцов-основателей» группы. В 1976 году группа Smokie выпустила свой самый известный хит Living Next Door to Alice.