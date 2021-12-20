Вашингтон, 20 декабря, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Американский актёр Кейси Котт связал себя узами брака с Николой Басара. Об этом 20 декабря пишет Elle Girl.

Кейси Котт

Церемония бракосочетания состоялась 19 декабря 2021 года. В качестве гостей были приглашены коллеги Котта — актёры Кей Джей Апа, Дрю Рэй Таннер, Камила Мендес, Мэделин Петш, Ванесса Морган и Лили Рейнхарт.

ИА REGNUM напоминает, что Кейси Скот стал известен благодаря роли в сериале «Ривердейл». Он сыграл Кевина Келлера.