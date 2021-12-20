Берлин, 20 декабря, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Сертификация газопровода «Северный поток — 2» не связана с политикой, заявил официальный представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток-2

Он подчеркнул, что в проекте газопровода, идущего из России в Германию через Балтийское море на протяжении 1234 км, задействованы множество инвесторов из других стран.

«Фаза сертификации — это не политический вопрос», — приводит слова Бюхнера «Интерфакс».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее регулятор ФРГ — Федеральное сетевое агентство — приостановил сертификацию компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора трубопровода «Северный поток — 2». В агентстве заявили, что решение о сертификации будет принято не ранее, чем во второй половине 2022 года.

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