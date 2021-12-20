Саранск, , 16:40 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались четыре человека. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба.

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано также четыре летальных случая.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 984 человека.

Как сообщало ИА REGNUM,по состоянию на 20 декабря в регионе выявили 110 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 114 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 39 428 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 5481 человек.