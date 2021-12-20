Москва, , 15:04 — REGNUM Размер депозита для малообеспеченных граждан следует ограничить суммой в 100 тыс. рублей. Таково предложение Банка России, заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин 20 декабря на парламентских слушаниях в Госдуме о развитии финансовых рынков.

Копейки и рубли Татьяна Иващенко ©

Центробанк в конце ноября предложил ввести специальный вклад для граждан с невысокими доходами. Предполагается, что доходность этих вкладов привяжут либо к ключевой ставке ЦБ, либо к инфляции.

Открыть такой депозит смогут граждане, чьи имена внесут в единую государственную информационную систему социального обеспечения. Её создать предложило правительство РФ. Малообеспеченный гражданин сможет открыть лишь один спецвклад с ограниченной суммой.

Как сообщало ИА REGNUM, глава комитета Госдумы по финансовому рынкуАнатолий Аксаков(СРЗП) ранее заявил, что законопроект о спецвкладах активно готовится, в Госдуму его внесут, вероятно, в январе 2022 года.

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