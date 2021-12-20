Москва, 20 декабря, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Центральный Банк России намерен предложить начислять процент на средства граждан с низким уровнем дохода на картах «Мир». Об этом 20 декабря заявил заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин на парламентских слушаниях в Госдуме о развитии финансовых рынков.

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«Начать я хочу с коробочного продукта для граждан с низким уровнем доходов по текущему счету, привязанному к карте «Мир», — заявил Чистюхин.

По его словам, в рамках данного продукта предполагается «обязательное начисление процентов чуть меньше ключевой ставки, осуществление без комиссий снятия наличных, переводов и платежей до 15 тысяч рублей в месяц».