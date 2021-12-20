Рязань, , 14:56 — REGNUM В Рязанской области 20 декабря выявлено 189 новых носителей коронавируса — на одного человека меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Выписаны после лечения 148 человек, от осложнений скончались 20 пациентов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в Рязанской области подтверждено 59 752 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 54 200 человек. В лечебных учреждениях находятся 645 пациентов с подтверждённым коронавирусом, из них 31 подключён к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

По данным федерального оперштаба, от осложнений при инфекции в регионе скончались 2 363 человека.