Схипхол, , 14:44 — REGNUM Четверо обвиняемых по делу о крушении рейса MH17 причастны к убийству, считает голландская прокуратура. Об этом прокурор Тейс Бергер заявил на слушаниях 20 декабря, когда зачитывал обвинительный акт.

Обломки самолета MH17 Osce.org

Прокуратура полагает, отметил он, что обвиняемые использовали зенитно-ракетный комплекс «Бук» в качестве оружия, преследуя свои военные цели. Эти люди виновны вне зависимости от того, целились ли они в военный или гражданский самолёт.

Бергер обратил внимание на то, что судить в Нидерландах могут только главных обвиняемых, но и другие причастные к трагедии лица должны понести наказание. Суд над ними можно организовать на Украине, добавил он, не называя конкретных имён.

Как сообщало ИА REGNUM, Совместная следственная группа (ССГ) объявила подозреваемыми по делу о крушении самолёта «Малайзийских авиалиний» в 2014 году в Донецкой области Украины четырех человек. Это бывший глава ополченцев ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчинённые Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Российские власти не раз выражали недоверие результатам работы ССГ.

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