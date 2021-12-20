Схипхол, 20 декабря 2021, 14:44 — REGNUM Четверо обвиняемых по делу о крушении рейса MH17 причастны к убийству, считает голландская прокуратура. Об этом прокурор Тейс Бергер заявил на слушаниях 20 декабря, когда зачитывал обвинительный акт.

Обломки самолета MH17
Обломки самолета MH17
Osce.org

Прокуратура полагает, отметил он, что обвиняемые использовали зенитно-ракетный комплекс «Бук» в качестве оружия, преследуя свои военные цели. Эти люди виновны вне зависимости от того, целились ли они в военный или гражданский самолёт.

Бергер обратил внимание на то, что судить в Нидерландах могут только главных обвиняемых, но и другие причастные к трагедии лица должны понести наказание. Суд над ними можно организовать на Украине, добавил он, не называя конкретных имён.

Как сообщало ИА REGNUM, Совместная следственная группа (ССГ) объявила подозреваемыми по делу о крушении самолёта «Малайзийских авиалиний» в 2014 году в Донецкой области Украины четырех человек. Это бывший глава ополченцев ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчинённые Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Российские власти не раз выражали недоверие результатам работы ССГ.

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