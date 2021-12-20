Стокгольм, 20 декабря, 2021, 16:01 — ИА Регнум. 20 декабря газета Aftonbladet смогла выяснить, что недавняя поездка тальмана (спикера парламента) риксдага в Емтланд обошлась налогоплательщика в 75 000 крон или 7500 тысяч евро. В ходе своего визита в лен Андреас Норлен провел встречу с местным губернатором.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

«Это было разумно и оправданно», — заявил Норлен в интервью Aftonbladet.

Отмечается, что по каким-то причинам спикер риксдага для своей поездки выбрал правительственный борт, который обслуживается экипажем вооруженных сил Швеции. Только король Швеции, правительство и тальман имеют такую возможность, отмечают журналисты.

По данным издания, в день визита тальмана в Емтланд в город осуществлялись обычные рейсы из Стокгольма.