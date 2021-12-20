Москва, , 13:12 — REGNUM Во вторник, 21 декабря, президент России Владимир Путин будет принимать участие в расширенном заседании коллегии Минобороны РФ, а также проведет оперативное совещание с российским Совбезом. Об этом 20 декабря рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Завтра будет расширенное заседание коллегии Минобороны России, завтра будет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал представитель Кремля.

При этом он отметил, что в целом неделя у главы Российского государства будет достаточно напряженной.

«Традиционно президент готовится перед пресс-конференцией, поэтому 22 декабря день будет посвящен внутренней подготовительной работе», — пояснил Песков, добавив, что разные мероприятия также запланированы у Путина также и на 24 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение вице-премьерам по подготовке российских регионов к Российскому инвестиционному форуму.