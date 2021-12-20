Лондон, 20 декабря, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Один из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс поздравил Габриэля Борича с победой во втором туре президентских выборов в Чили. Соответствующее заявление он сделал в своём аккаунте в Twitter.

Alterna2 Роджер Уотерс

«Я очень, очень счастлив. Спасибо, Чили», — сказал Уотерс.

По его словам, победа Борича означает очень многое не только для Чили, но и для всех народов мира.

Уотерс также выразил надежду, что Чили больше никогда не увидит действующего президента латиноамериканской страны Себастьяна Пиньеру. Свои слова музыкант сопроводил неприличным жестом.