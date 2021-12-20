Москва, 20 декабря, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение вице-премьерам по подготовке российских регионов к Российскому инвестиционному форуму.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Глава правительства напомнил о подготовке к Российскому инвестиционному форуму, который пройдёт с 17 по 19 февраля 2022 года на федеральной территории «Сириус».

"Его основная цель — сформировать действенный механизмы, которые позволят усилить интерес инвесторов к нашей экономике, привлечь капиталы в новые перспективные проекты в регионы наши, а значит быстрее и эффективнее решать задачи наши, которые поставил президент в рамках достижения национальных целей развития», — сказал Мишустин.

Он поручил зампредам правительства, являющимися кураторами федеральных округов, взаимодействовать с главами субъектов для наполнения выставочных программ.