Омск, 20 декабря, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Десять человек с диагнозом COVID-19 скончались за прошедшие сутки в Омской области. Об этом сообщили 20 декабря в федеральном оперативном штабе.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свеча

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За весь период пандемии в Омской области жертвами коронавирусной инфекции стали уже 3056 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 505 носителей коронавируса, выздоровели 224 человека.