Исламабад, , 12:56 — REGNUM Заседание Организации исламского сотрудничества завершилось в воскресенье, 19 декабря, оглашением итогового заявления. В нём содержится решение о создании механизмов оказания гуманитарной помощи Афганистану.

В Афганистане Цитата из к/ф «Кандагар». Реж. Мохсен Махмальбаф. 2001. Иран — Франция

Министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши и генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хусейн Ибрагим Таха приняли участие в совместной пресс-конференции, и официальный представитель внешнеполитического ведомства Пакистана огласил резюме заявления:

— Организация исламского сотрудничества через Исламский банк развития учреждает гуманитарный целевой фонд.

— Организация исламского сотрудничества в сотрудничестве с Всемирной организацией здравоохранения предоставляет вакцины, медицинское и техническое оборудование народу Афганистана для борьбы с коронавирусной инфекцией и растущими медицинскими проблемами.

— Организация исламского сотрудничества в координации с Организацией Объединенных Наций открывает финансовые и банковские каналы для оказания помощи в высвобождении заблокированных ресурсов с целью возобновления потока финансовой помощи в Афганистан через Исламский банк развития.

Кроме того, организация подчеркнула необходимость создания механизмов для оперативных и непрерывных поставок гуманитарной помощи в Афганистан и заявила, что для Афганистана следует рассмотреть «программу продовольственной безопасности».

Организация исламского сотрудничества назначила специального представителя по Афганистану по «гуманитарным, культурным и семейным вопросам» для координации помощи и политического и экономического взаимодействия со страной. Специальным представителем Организации исламского сотрудничества в Афганистане назначен Тарик Али Бахит. Он также встретился с исполняющим обязанности министра иностранных дел радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Ханом Моттаки и сообщил, что в Кабуле будет открыт офис Организации исламского сотрудничества.