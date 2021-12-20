Миннеаполис, США, 20 декабря, 2021, 12:54 — ИА Регнум. «Миннесота Тимбервулвз» одержал победу над «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 111:105.

Kapelle.nieuws.nl Баскетбол

Самым результативным игроком матча стал защитник «Далласа» Тим Хардуэй, на счету которого 28 очков. В составе «Миннесоты» центровой Карл-Энтони Таунс набрал 24 очка.

«Миннесота» одержала 15-ю победу в 30 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице НБА. «Даллас» потерпел 15-е поражение в 29 играх и идёт на 19-м месте.

Читайте также: «Детройт» прервал серию из 14 поражений подряд в НБА