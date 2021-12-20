Таллин, 20 декабря, 2021, 12:53 — ИА Регнум.

QuoteInspector Рост цен

Индекс цен промышленной продукции в ноябре 2022 года за год увеличился на 19,1%, свидетельствуют данные Департамента статистики Эстонии.

При этом цены на экспортную продукцию растут 14 месяцев подряд, а цены на импортную — 12 месяцев. Наибольшее влияние на инфляцию оказало повышение цен в деревообработке и в производстве изделий из древесины, а также в производстве электроэнергии и изделий из металла.

Существенно выросли расходы в производстве дополнительного оборудования моторно-транспортных средств, топливных масел, бумаги и продуктов питания.

По сравнению с ноябрем 2020 года индекс цен на экспортную продукцию повысился на 21%, а на импортную — на 25%. За месяц инфляция промтоваров в Эстонии увеличилась на 1,1%.