Москва, 20 декабря, 2021, 12:50 — ИА Регнум. В новогодние каникулы жители России в основном планируют пересмотреть художественные фильмы из классики советского кинематографа (21%). Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала Superjob.ru.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM У новогодней елки

Современные зарубежные фильмы и сериалы планируют смотреть в новогодные выходные 16%, пересматривать зарубежную классику и традиционные рождественские фильмы — 15%. Отдохнуть за просмотром современных российских кинофильмов хотят 7% граждан.

В планах просмотр других фильмов у 14% — это исторические хроники, английские детективные сериалы, военные фильмы, видео с концертов, документальное кино и др. Отдадут предпочтение фильмам по ТВ 3%. Не будут смотреть никакие фильмы, есть другие интересные дела 24%.

Опрос проведен 1—13 декабря 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 383 населенных пунктах.

ИА REGNUM ранее сообщало, в предстоящие новогодние каникулы 2021−2022 гг. почти четверо из десяти жителей России (38%) проведут дома.

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