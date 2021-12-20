Москва, , 12:43 — REGNUM В 2022 года на портале государственных услуг будут доступны ещё более 100 региональных сервисов. Об этом 20 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Раньше такие услуги были доступны лишь на онлайн-площадках самих субъектов Российской Федерации и сайтах профильных ведомств, либо вовсе не предоставлялись в электронной форме», — сказал Мишустин.

Глава правительства пояснил, что речь идёт об оформлении некоторых пособий, проведении техосмотра транспортных средств, приёме налоговой декларации, регистрации прав на недвижимость и других услугах.