Тобрук, Ливия, , 12:44 — REGNUM В ливийском городе Джалло произошёл взрыв. Об этом 20 декабря сообщает информационное агентство Fawasel Media.

Взрыв бомбы Shia-news.ru

По данным журналистов, инцидент произошёл в местном госпитале, приспособленном для лечения пациентов с коронавирусом. На территории госпиталя вспыхнул пожар, который впоследствии перекинулся на склад баллонов со сжатым кислородом.

В результате взрыва серьёзно пострадал главный корпус госпиталя. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

По информации местных СМИ, госпиталь специализировался на лечении больных COVID-19, которых доставляли из района эль-Вахат и других регионов северо-восточной Ливии. Местные власти рассматривают возможность перевода части пациентов в госпиталя Тобрука, Адждабии и других городов региона.