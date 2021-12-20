Вашингтон, , 12:38 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена изучает варианты поддержки антироссийского партизанского движения в случае вторжения России на Украину, об этом со ссылкой на источники пишет обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус в вышедшей 19 декабря статье.

По словам источника издания, такие планы включают в себя поиск способов поставки оружия и предоставления другой помощи украинским военным для сопротивления вторжению российских войск, а также и аналогичную материально-техническую поддержку повстанческим группам, если Россия свергнет украинское правительство и начнется партизанская война. В частности, Киеву могут быть поставлены переносные зенитно-ракетные системы, вроде «Стингеров».

Созданная при администрации рабочая группа, в которую входят ЦРУ и другие ключевые агентства, изучает, как были организованы повстанческие движения против СССР в Афганистане и поддерживаемых Россией сил в Сирии, а также против США в Ираке и Афганистане. В состав целевой группы входит группа юристов, которая рассматривает вопрос о том, как можно оказать ту или иную помощь украинскому повстанческому движению без нарушения законов США или международного права.

Основная цель администрации — сделать так, чтобы вторжения России на Украину было сопряжено для Москвы с большими издержками без прямого участия американских войск. Представители Белого дома считают, что угроза прямого военного вмешательства была бы ошибкой, потому что Байден не желает рисковать тотальной войной из-за Украины.

«Мы готовы рассмотреть ряд вещей, которые мы не рассматривали в прошлом, и результаты будут очень значительными для Российской Федерации, но я не буду вдаваться в подробности», — сказал репортерам высокопоставленный представитель администрации.

В частности, в распоряжении США имеется огромный арсенал кибероружия, но официальные лица не обсуждали такие варианты.