Варшава, 20 декабря, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Сбежавший в Белоруссию польский солдат рассказывает неправдоподобные истории об убийствах на границе Польши. Об этом заместитель министра внутренних дел Польши Мачей Вонсик заявил 20 декабря в эфире Польского радио.

U.S. Army Американский и польский солдаты на военных учениях в Польше

По его словам, в Польше не могло произойти такое, о чём говорит солдат. Так, он рассказал об убийстве двух волонтёров польскими силовиками, однако ни одна из гуманитарных организаций не заявляла об исчезновении добровольцев, которые пытались помогать нелегальным мигрантам.

«Это высосанная из пальца история. Никто в это не поверил», — заявил Вонсик.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря белорусские пограничники остановили вблизи границы с Польшей мужчину 1996 года рождения. Он назвал себя польским военнослужащим и заявил, что не согласен с политикой Варшавы в отношении миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с мигрантами. Эмиль Чечко попросил, чтобы в Белоруссии ему предоставили политическое убежище.

В интервью телеканалу «Беларусь-1» польский солдат рассказал об убийстве военными двух добровольцев, помогавших нелегальным мигрантам, и о том, что ему приказывали расстреливать мигрантов. Польская прокуратура уже возбудила в отношении солдата уголовное дело о дезертирстве.

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