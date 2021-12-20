Исламабад, 20 декабря, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Тарик Али Бахит назначен специальным представителем Организации исламского сотрудничества (ОИС) по Афганистану. Об этом в воскресенье, 19 декабря, объявил генеральный секретарь организации Хусейн Ибрагим Таха, передаёт 8am.af.

Афганистан

Тарик Али Бахит займёт пост помощника генерального секретаря Организации исламского сотрудничества по гуманитарным, культурным и социальным вопросам. В его обязанности будет входить обеспечение выполнения резолюций Совета министров иностранных дел ОИС, особенно в области координации усилий по оказанию гуманитарной помощи народу Афганистана.

Заявление об этом было сделано по окончании 17-го специального заседания Совета министров иностранных дел ОИС в Исламабаде.