Финикс , США, 20 декабря, 2021, 12:02 — ИА Регнум. «Финикс Санз» одержал победу над «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 137:106.

Баскетбол

Самым результативным игроком матча стал форвард «Шарлотт» Майлс Бриджес, на счету которого 26 очков. В составе «Финикса» форвард Джавэйл Макги набрал 19 очков.

«Финикс» одержал 24-ю победу в 29 матчах сезона и вышел на первое место в турнирной таблице НБА. «Шарлотт» потерпел 16-е поражение в 32 играх и идёт на 17-м месте.

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