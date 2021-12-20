Киев, 20 декабря, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Украине не нужно бояться «нападения» со стороны России, так как президент РФ Владимир Путин считает украинский народ братским русскому народу. Об этом 20 декабря заявила актриса, заслуженный деятель искусств Украины Любовь Титаренко в интервью политологу Александру Семченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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«Путин не нападет, Украина, не переживайте. Он не враг. И Россия любит Украину, там живет наш братский народ, такой же, как живет братский народ в Белоруссии», — сказала она.

Также Титаренко отметила, что глава Российского государства поднял авторитет РФ на мировой арене и на данный момент без его участия не решается ни одна проблема в мире.

«Байден любой вопрос сегодня решает по звонку или при встрече, в первую очередь не с Макроном или с вновь избранным немецким канцлером Шольцем, а именно с Путиным», — добавила актриса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в столице Украины Киеве националисты пытались сорвать выступление российского рэпера Василия Вакуленко (Баста).