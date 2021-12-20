Москва, 20 декабря, 2021, 11:58 — ИА Регнум. В преддверии Нового года жители России чаще всего мечтают об отпусках (13%), деньгах (13%) и о недвижимости — квартире, доме, земельном участке (11%). Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала Superjob.ru.

Дарья Антонова ИА REGNUM Волонтёры загадывают новогодние желания

Стать обладателем автомобиля мечтают 8% респондентов. Хотели бы получить в подарок новый девайс 6%, новый наряд или аксессуар — 2%, книги, украшения, домашних животных или хороший ремонт — по 1%.

Среди не очень популярных вариантов желаний перед Новым годом — QR-коды сроком на год, кофеварки, парогенераторы, онлайн-курсы, лыжи, сертификаты в спа, карты фитнес-клубов и парфюм (24%).

Опрос проведен 10—14 декабря 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 386 населенных пунктах.

ИА REGNUM ранее сообщало, чаще всего в качестве заветной мечты жители России называют здоровье себе, родным и близким людям (10%).

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