Чикаго, США, 20 декабря, 2021, 11:56 — ИА Регнум. «Чикаго Буллз» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 115:110.

Keith Allison Леброн Джеймс

Самым результативным игроком матча стал форвард «Чикаго» Демар Дерозан, на счету которого 26 очков. В составе «Лейкерс» форвард Леброн Джеймс сделал дабл-дабл из 31 очка и 14 подборов.

«Чикаго» одержал 18-ю победу в 28 матчах сезона и занимает пятое место в турнирной таблице НБА. «Лейкерс» потерпели 15-е поражение в 31 игре и идут на 13-м месте.

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