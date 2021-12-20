Ханты-Мансийск, 20 декабря, 2021, 11:48 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 20 декабря обнаружено 194 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее число выявленных за сутки больных с COVID-19 в регионе составляло 199.

Лидером по числу заражений в регионе является Нижневартовск — 40 случаев за сутки. С начала пандемии в ХМАО на 20 декабря подтвердили 93 913 случаев заражения коронавирусом, вылечились 87 167 человек, скончались 1904 (шестеро за минувшие сутки).