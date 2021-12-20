Тирана, , 11:49 — REGNUM В Тиране 20 и 21 декабря пройдет саммит Open Balkan. Кроме лидеров Албании, Сербии и Северной Македонии Эди Рамы, Александра Вучича и Зорана Заева в саммите примут участие представители Атлантического совета (организация, признанная в РФ нежелательной) Джим О'Брайен, глава фонда «Открытое общество» (организация, признанная в РФ нежелательной) Алекс Сорос и комиссар Европейской комиссии по расширению Оливер Вархели.

Александр Вучич, Эди Рама и Зоран Заев Predsednik.rs

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, ожидается, что результатом саммита станет подписание пяти соглашений.

Вечером 20 декабря состоится традиционный совместный ужин в городе Эльбасан, в 09:00 по местному времени 21 декабря состоится подписание соглашений в Дворце бригад в Тиране. Затем Заев, Вучич и Рама выступят на пресс-конференции.

Ожидается, что в Тиране пройдут протесты противников инициативы Open Balkan.

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