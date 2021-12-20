Владикавказ, , 11:14 — REGNUM В Северной Осетии отмечается улучшение эпидемиологической обстановки по коронавирусу. Из-за снижения числа госпитализаций было принято решение сократить количество коек в ковидных госпиталях. Закрыта на прием пациентов с COVID-19 Архонская больница в Пригородном районе, сообщили 20 декабря в пресс-службе регионального минздрава.

Больница Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Всего в стационарах республики проходят лечение 647 человек с новой коронавирусной инфекцией, неделей ранее в стационарах получали лечение более 700 пациентов. В связи с этим принято решение о сокращении коечного фонда для больных с COVID-19 до 936 коек», — говорится в сообщении ведомства.

Решено, что Архонская больница уже с текущей недели перейдет к плановому приему пациентов. Кроме того, планируется закрыть еще один ковидный госпиталь, созданный на базе клиники медакадемии.