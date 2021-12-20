Москва, 20 декабря, 2021, 11:13 — ИА Регнум. В настоящее время нет никаких признаков того, что курс евро обвалится или укрепится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 декабря заявил доцент кафедры менеджмента факультета международного бизнеса и делового администрирования института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Эмиль Мартиросян.

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«Многие европейские предприятия еще не до конца оправились от последствий пандемии. Их выход на проектную мощность по реализации своей продукции и услуг не ожидается на горизонте 2020−2022 годов. Поэтому, на мой взгляд, в 2022 году рост ВВП еврозоны составит всего 3−3,2%», — сказал Мартиросян.

Кроме того, он уточнил, что на данный момент нет никаких симптомов и ожиданий укрепления или обвала евро.

«Структура экспорта еврозоны является достаточно стабильной», — добавил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что ЕЦБ в скором времени может снова включить печатный станок и продолжить бороться с кризисом, наращивая эмиссию.