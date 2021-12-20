Сочи, Краснодарский край, 20 декабря, 2021, 11:11 — ИА Регнум. При пожаре в нежилом здании в поселке Красная Поляна в Сочи погибли два человека. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Краснодарском краю.

Цитата из к/ф «Огненный вихрь». Реж. Рон Ховард. 1991. США Пожар

«Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СКР по краю организована доследственная проверка по сообщению о пожаре в одном из нежилых зданий, расположенных по улице Ачишховской в поселке Красная Поляна, в результате которого погибли двое приезжих», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что, по предварительным данным, утром 20 декабря в одной из комнат трехэтажного нежилого здания Ачишховской в поселке Красная Поляна города Сочи произошел пожар, куда была вызвана пожарная служба, потушившая возгорания в течение получаса.

«В помещении на первом этаже были обнаружены тела предположительно, 30 и 44-летнего мужчин. По имеющимся данным предварительной причиной пожара могло стать нарушения пожарной безопасности при эксплуатации бытовых приборов и неосторожное обращение с огнем при курении», — добавляется в сообщении.

Кроме этого, отмечается, что в настоящее время следствие устанавливает все обстоятельств произошедшего, по окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что уголовное дело по факту пожара, в котором погиб ребенок, передано в суд в Башкирии.