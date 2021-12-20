Каменск-Уральский, Свердловская область, 20 декабря, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Свердловчанин осудили за избиение врача скорой помощи. Медик получил сотрясение мозга, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Суд

Инцидент произошел 9 июля 2021 года в Каменске-Уральском Свердловской области. Бригада медиков приехала на вызов к свердловчанину с травмами шеи. Рядом с пациентом оказался его пьяный знакомый. Мужчина вел себя агрессивно, размахивал ножом. Когда медики возвращались к машине скорой помощи, пьяный свердловчанин напал на одного из врачей и ударил его галкой по голове. В результате медик получил сотрясение мозга и ушибленную травму лба.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления. Свердловчанину назначили наказание в виде 300 часов обязательных работ.