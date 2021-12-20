Москва, 20 декабря, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Рост российской промышленности по итогам 2021 года, скорее всего, будет на уровне 5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 декабря заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов.

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«Наиболее тяжелым периодом для российской промышленности оказался II квартал прошлого года, когда были ведены жесткие карантинные ограничения, — сказал Каленов. — Однако уже со второго полугодия 2020 года начался постепенный подъем. Сейчас, даже несмотря на стремительное распространение штамма «Омикрон», ситуация всё равно вселяет оптимизм. В первую очередь по причине активной вакцинации как в мире, так и в России. Спрос растет, а, значит, растут и объемы производства. По итогам 2021 года ожидается рост промышленности на 5%. В первом полугодии 2022 года эти темпы скорее всего сохранятся».

При этом, как подчеркнул эксперт, в ближайшей перспективе основные риски для развития российской промышленности будут по-прежнему связаны с появлением и распространением новых штаммов коронавирусной инфекции, санкциями Запада и ситуацией на рынках энергоресурсов.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, какие факторы обеспечили в 2021 году рост российской обрабатывающей промышленности.