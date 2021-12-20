Бухарест, 20 декабря, 2021, 10:36 — ИА Регнум. В целом ряде регионов Румынии утром 20 декабря началась стихийная забастовка железнодорожников, требующих увеличения заработной платы и улучшения условий труда. Об этом 20 декабря сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Nathan Keirn Протест

По некоторым данным, речь идет об акции протеста работников вагоноремонтных депо Бухареста, Брашова и других крупных городов страны, а также узловых станций.

«Эти люди получают минимальное жалование на фоне общего роста цен и тарифов, — констатировал в интервью журналистам председатель Федерации профсоюзов железных дорог Румынии Родриго Максим. — Многим нашим коллегам в буквальном смысле этого слова нечем кормить семьи и нечем платить за жилье».

Ранее независимые эксперты отметили, что оплата труда неквалифицированных работников Железных дорог Румынии (CFR) является самой низкой в ЕС.

Согласно официальной информации, в настоящее время все поезда в Румынии циркулируют согласно расписанию. Проблемы с функционированием системы подвижного состава могут возникнуть в случае даже незначительной поломки одного из локомотивов или вагонов, утверждают организаторы протестной акции.