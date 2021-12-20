Кито, 20 декабря, 2021, 11:14 — ИА Регнум. По меньшей мере девять человек погибли и ещё шестнадцать пострадали 19 декабря в результате аварии на шоссе в юго-восточной части Эквадора. Об этом сообщает DW со ссылкой на Службу безопасности ECU-911.

Флаг Эквадора

Рейсовый автобус, направляющийся из Макаса в Тайшу, упал в ущелье реки Колорадо в провинции Морона-Сантьяго на юго-востоке Эквадора в это воскресенье, 19 декабря. В предварительном отчете сообщается о девяти погибших и 16 пострадавших.

Полиция и служба расследования дорожно-транспортных происшествий устанавливают возможные причины аварии, уточняют в ECU-911.