Белгород, 20 декабря, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Жёсткой критике за срыв поставок новогодних подарков для воспитанников детских садов и учеников начальной школы подверг 20 декабря департамент образования на оперативном совещании в правительстве Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков.

Belregion.ru Вячеслав Гладков

Глава региона заявил, что ситуация с департаментом образовании «не перестаёт удивлять практически каждый день». Ведомству были выделены средства на централизованную закупку новогодних подарков, однако пока отгружено только 78 тысяч сладких наборов из запланированных 146. Глава депобра Елена Тишина попросила объяснить всё «лично».

"Почему конкурсная документация у вас на конец года была, кто вас к этому сподвиг? Вы мне докладывали, когда я начал переживать две недели назад, что с 13 числа все подарки придут в регион. Неужели так тяжело организовать процедуру закупок и поставок, без нервотрёпки. Вы подняли пол области сейчас, зачем? Утренники переносят. Я в ужасе. Сделал ошибку, что год назад с работы Вас не снял. Пожалел. Хотя было всё понятно с самого начала», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, на закупку новогодних подарков из бюджета области выделили 150 млн рублей.