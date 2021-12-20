Киев, 20 декабря, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины способны дать отпор военной агрессии, несмотря на нехватку современных вооружений и морально-психологический упадок. Об этом 20 декабря заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире канала «Апостроф».

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

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"Хочу обратить внимание, что у нас есть отдельное оружие, на которое никто не обращает внимания — это наш дух», — сказал он.

Также Данилов отметил, что, по его мнению, у жителей Украины имеется внутренний дух свободы и ответственности за страну, который им «помог» в Донбассе в 2014 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дудаотправился с визитом на Украину, где вместе с лидерами Литвы и Украины примет участие в саммите Люблинского треугольника.