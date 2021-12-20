Ижевск, , 09:32 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 20 декабря прививку от коронавируса сделали 663 346 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Вакцинация от коронавируса Alania.gov.ru

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Второй компонент препарата получил 494 451 житель Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие выходные дни, 18 и 19 декабря, вакцинировались 832 жителя республики. 2655 человек получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 114 706 человека. За указанный период ревакцинировались 93 жителя региона.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в регионе полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 декабря в Удмуртии провели 2 205 245 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 5789 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 5572 исследования.

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