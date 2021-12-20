Минск, 20 декабря, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Польский военнослужащий Эмиль Чечко, попросивший политического убежища в Белоруссии, рассказал о своём участии в расстреле нелегальных мигрантов в интервью белорусскому государственному телевидению.

Gpk.gov.by Мигранты в транспортно-логистическом центре на территории Белоруссии

Польского военнослужащего 1996 года рождения 16 декабря остановили в пограничной полосе белорусские пограничники. Чечко, как сообщало ИА REGNUM, заявил о несогласии с политикой Варшавы в отношении миграционного кризиса и «практикой негуманного обращения с беженцами».

«Они выставляли первую группу, убивали их, потому вторую группу, их тоже убивали. Я тоже так делал — стрелял», — сказал Чечко в интервью телеканалу «Беларусь 1», новый фрагмент которого был показан 19 декабря.

По словам польского военного, впервые он убил человека в конце мая. Лица первых убитых людей запоминаются, сказал он, но потом стреляющий не смотрит на лицо, а только целится в грудную клетку.

Ранее Чечко заявил, что польских силовики систематически убивали нелегальных мигрантов, а также застрелили двух волонтёров, которые хотели им помочь.

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