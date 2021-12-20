Кишинёв, 20 декабря, 2021, 09:26 — ИА Регнум. Во втором туре выборов мэра молдавского города Бельцы, прошедших 19 декабря, по предварительным данным, победил независимый кандидат Николай Григоришин. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии.

Марина Каширская, ИА REGNUM Выборы

Сообщается, что за Григоришина проголосовали 7148 граждан, и он набрал 84,77%. Это на 197 голосов больше, чем им было получено в ходе отменённого второго тура выборов.

Второе место занял Николай Кирильчук, выдвинутый партией «Патриоты Молдовы». Он набрал 15,23%, получив 1248 голосов, что в три раза больше, чем во время отменённого тура выборов.

Выборы проходили на фоне низкой явки. Голосовать пришли 9,98% граждан города.

Напомним, эти выборы стали скандально известными из-за того, что второй тур голосования за мэра уже проходил 5 декабря. Тогдашнего победителя Марину Таубер, выдвинутую партией «Шор», сняли с выборов. После чего ЦИК решил провести второй тур ещё раз. После этого о снятии своих кандидатур заявили член правящей партии «Действие и солидарность» Борис Макоч и член Партии социалистов Александр Нестеровский.