Челябинск, 20 декабря, 2021, 09:22 — ИА Регнум. В Челябинской области 19 декабря обнаружили 581 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выявили уже 141 048 заразившихся. Выздоровели 128 560 пациентов.

Больных COVID-19 насчитывается 5451 человек. А скончались от COVID-19 ещё 29 граждан.