Пекин, , 09:08 — REGNUM Власти Китая приветствуют сотрудничество с Соединенными Штатами, однако не страшатся и противостояния с американской стороной и в этом случае готовы «биться до победного конца. Об этом 20 декабря заявил министр иностранных дел КНР Ван И на церемонии открытия конференции по международной ситуации и китайской дипломатии в 2021 году.

Ван И UN Geneva

«Позиция Китая ясная и неизменная: если диалог, то равный, сотрудничество приветствуется, но только взаимовыгодное, если конкуренция, то позитивная, противостояния мы не боимся, и будем биться до победного конца», — приводит его слова пресс-служба китайского внешнеполитического ведомства.

Помимо того, глава МИД КНР уточнил, что, по его мнению, американо-китайское сотрудничество будет выгодно обеим сторонам, а противостояние — вредным для всех.

Также Ван И добавил, что произошедшее за последний год обострение конфронтации показало, что главная причина, из-за которой отношения КНР и США столкнулись с серьезными трудностями и множеством вызовов, это то, что Вашингтон сделал неверную стратегическую оценку Китая и отношений между двумя странами.

«Некоторые люди в США не желают признавать, что другие страны имеют право на развитие, не желают принимать тот факт, что Китай постоянно укрепляется и развивается, не желают соглашаться с тем, что Китай и США могут встать на путь взаимовыгодного сотрудничества, и пытаются создать группу по сдерживанию и подавлению Китая», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Тайвань — это не используемая кем-либо шахматная фигура, а путник, который в итоге «вернется домой».