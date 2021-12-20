Пенза, 20 декабря, 2021, 08:55 — ИА Регнум. В Пензенской области за прошедшие сутки от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией умерли девять человек. По состоянию на 20 декабря количество летальных исходов от COVID-19 достигло 4510 случаев. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшую неделю (13−19 декабря) жертвами коронавирусной инфекции стали 78 человек.

Выписали по выздоровлении за прошедшие 24 часа 576 человек. Всего с начала пандемии с инфекцией справились 76 118 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области, а последние пять лет более, чем в два раза сократился дефицит врачей специалистов. Только в 2021 году трудоустроились в региональные больницы 329 медиков.

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